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19 марта, 05:19

На Западе встревожились из-за визита Си Цзиньпина в Россию

The Hill: Визит Си Цзиньпина в РФ бросает вызов США и их союзникам

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является вызовом для США и их союзников, а сообщения об этом встревожили западных политиков. Об этом в статье для издания The Hill отметила обозреватель Эллен Митчелл.

"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", — подчеркнула автор материала.

По мнению Митчелл, одним из итогов визита китайского лидера в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным станет "подтверждение партнёрства двух стран", направленного против вмешательства Запада в их внутренние дела. Вне зависимости от итогов встречи она укрепит связи между двумя лидерами.

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Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом с 20 по 22 марта. В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем.

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