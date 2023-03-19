На Западе встревожились из-за визита Си Цзиньпина в Россию

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является вызовом для США и их союзников, а сообщения об этом встревожили западных политиков. Об этом в статье для издания The Hill отметила обозреватель Эллен Митчелл.

"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", — подчеркнула автор материала.

По мнению Митчелл, одним из итогов визита китайского лидера в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным станет "подтверждение партнёрства двух стран", направленного против вмешательства Запада в их внутренние дела. Вне зависимости от итогов встречи она укрепит связи между двумя лидерами.