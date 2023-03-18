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18 марта, 16:33

Шольц не стал гадать об итогах встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не решился предсказать итоги переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Москве, которые состоятся на предстоящей неделе.

"Трудно предсказать, в каком направлении пойдёт обсуждение (Китая и России. — Прим. Лайфа)", — сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

В свою очередь японский политик тоже не стал строить догадки, но пожелал Си Цзиньпину "продемонстрировать позицию ответственного отношения к региону и миру" в ходе переговоров с Путиным.

Шольц дал Китаю советы из-за визита Си Цзиньпина к Путину

Шольц дал Китаю советы из-за визита Си Цзиньпина к Путину

Напомним, в начале марта президент РФ Владимир Путин заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином. Китайский лидер прибудет в Москву 20 марта.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld/picture alliance

Татьяна Миссуми
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