Шольц не стал гадать об итогах встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не решился предсказать итоги переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Москве, которые состоятся на предстоящей неделе.
"Трудно предсказать, в каком направлении пойдёт обсуждение (Китая и России. — Прим. Лайфа)", — сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.
В свою очередь японский политик тоже не стал строить догадки, но пожелал Си Цзиньпину "продемонстрировать позицию ответственного отношения к региону и миру" в ходе переговоров с Путиным.
Напомним, в начале марта президент РФ Владимир Путин заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином. Китайский лидер прибудет в Москву 20 марта.
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