Шольц не стал гадать об итогах встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не решился предсказать итоги переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Москве, которые состоятся на предстоящей неделе.

"Трудно предсказать, в каком направлении пойдёт обсуждение (Китая и России. — Прим. Лайфа)", — сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

В свою очередь японский политик тоже не стал строить догадки, но пожелал Си Цзиньпину "продемонстрировать позицию ответственного отношения к региону и миру" в ходе переговоров с Путиным.