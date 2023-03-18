Шольц дал Китаю советы из-за визита Си Цзиньпина к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовал китайским властям напрямую контактировать с Киевом, а председателю КНР Си Цзиньпину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так он прокомментировал предстоящий визит лидера Поднебесной в Москву.

"Было бы правильно, если бы правительство Китая также поддерживало прямой контакт с властями Украины и если бы председатель КНР вёл переговоры с президентом Украины [Владимиром] Зеленским", — сказал Шольц в Токио после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия будет настаивать на выводе российских войск с Украины и продолжит говорить об этом "везде и при каждой возможности".