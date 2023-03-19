Путин заявил о готовности России к диалогу по Украине

Россия готова к тому, чтобы украинский кризис был урегулирован политико-дипломатическим путём. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина для китайской газеты "Жэньминь жибао".

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами", — говорится в статье, русскоязычная версия которой опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что будущее мирного процесса зависит только от готовности к серьёзному разговору, в котором должны быть учтены сложившиеся геополитические реалии. Ультимативные требования в адрес России свидетельствуют "об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".

"При этом спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине — самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок. Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион", — подчеркнул Путин.