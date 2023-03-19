Опубликована статья Путина об отношениях России с Китаем

Опубликована статья президента РФ Владимира Путина об отношениях России с Китаем. Публикация приурочена к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Ожидается, что он прибудет завтра, 20 марта. Статья Владимира Путина опубликована в китайской газете "Жэньмин жибао", её русскоязычная версия представлена на сайте Кремля.

Статья называется "Россия и Китай — партнёрство, устремлённое в будущее". Прежде всего Путин признался, что рад возможности обратиться к "дружественному китайскому народу" со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий. А грядущий государственный визит Си Цзиньпина в Россию он назвал значимым событием, которое "вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга".

В статье Путин рассказал о первом знакомстве с Си Цзиньпином: они познакомились в марте 2010 года, когда тот приезжал в Москву во главе делегации своей страны. Как отметил президент РФ, с тех пор в мире многое изменилось, часто не в лучшую сторону, однако "неизменным осталось главное — прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов".

"Уверен, что наша дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР", — заключил Путин в своей статье.