Си Цзиньпин пояснил позицию Китая по конфликту на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной в преддверии его государственного визита в Россию, прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису. Как он отметил, в Пекине считают, что выход из этого кризиса возможен при продолжении диалога в равноправном ключе.

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", — говорится в публикации.

Си Цзиньпин призвал всех соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать "резонные озабоченности всех государств в области безопасности", а ещё стремиться к мирному урегулированию кризиса на Украине, к созданию стабильных глобальных цепочек производства и поставок.

Лидер Китая также напомнил о представленной недавно Пекином позиции "по политическому урегулированию украинского кризиса". Он отметил, что такой подход максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.