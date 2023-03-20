Си Цзиньпин пояснил позицию Китая по конфликту на Украине
Си Цзиньпин: Выход из украинского кризиса возможен при продолжении диалога
Председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной в преддверии его государственного визита в Россию, прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису. Как он отметил, в Пекине считают, что выход из этого кризиса возможен при продолжении диалога в равноправном ключе.
"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", — говорится в публикации.
Си Цзиньпин призвал всех соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать "резонные озабоченности всех государств в области безопасности", а ещё стремиться к мирному урегулированию кризиса на Украине, к созданию стабильных глобальных цепочек производства и поставок.
Лидер Китая также напомнил о представленной недавно Пекином позиции "по политическому урегулированию украинского кризиса". Он отметил, что такой подход максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.
Как рассказывал Лайф, государственный визит Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20–22 марта. В преддверии этого события в китайской газете также опубликована статья Путина об отношениях Китая и России. В ней российский лидер в числе прочего коснулся украинской тематики — заявил об открытости Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
kremlin.ru