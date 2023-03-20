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19 марта, 22:14

Си Цзиньпин пояснил позицию Китая по конфликту на Украине

Си Цзиньпин: Выход из украинского кризиса возможен при продолжении диалога

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной в преддверии его государственного визита в Россию, прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису. Как он отметил, в Пекине считают, что выход из этого кризиса возможен при продолжении диалога в равноправном ключе.

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", — говорится в публикации.

Си Цзиньпин призвал всех соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать "резонные озабоченности всех государств в области безопасности", а ещё стремиться к мирному урегулированию кризиса на Украине, к созданию стабильных глобальных цепочек производства и поставок.

Лидер Китая также напомнил о представленной недавно Пекином позиции "по политическому урегулированию украинского кризиса". Он отметил, что такой подход максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.

Путин заявил о готовности России к диалогу по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу по Украине

Как рассказывал Лайф, государственный визит Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20–22 марта. В преддверии этого события в китайской газете также опубликована статья Путина об отношениях Китая и России. В ней российский лидер в числе прочего коснулся украинской тематики — заявил об открытости Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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