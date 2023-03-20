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20 марта, 14:59

Оленина, нельма и уха из стерляди: Стало известно меню ужина Путина и Си Цзиньпина

Журналист Зарубин опубликовал меню ужина Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат неформальное общение за ужином, в меню которого войдут уха из стерляди с расстегаем, блинчик с перепёлкой и грибами и ряд других блюд. Список блюд опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Меню обеда Владимира Путина и Си Цзиньпина. Фото © T.me / Зарубин

Меню обеда Владимира Путина и Си Цзиньпина. Фото © T.me / Зарубин

В меню также вошли закуска из дальневосточных морепродуктов, шербет из граната, оленина с вишнёвым соусом или печорская нельма с овощами, и десерт "Павлова", который и будет венчать программу ужина. Сопровождаться всё это будет двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".

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Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин
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