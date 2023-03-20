Оленина, нельма и уха из стерляди: Стало известно меню ужина Путина и Си Цзиньпина
Журналист Зарубин опубликовал меню ужина Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат неформальное общение за ужином, в меню которого войдут уха из стерляди с расстегаем, блинчик с перепёлкой и грибами и ряд других блюд. Список блюд опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Меню обеда Владимира Путина и Си Цзиньпина. Фото © T.me / Зарубин
В меню также вошли закуска из дальневосточных морепродуктов, шербет из граната, оленина с вишнёвым соусом или печорская нельма с овощами, и десерт "Павлова", который и будет венчать программу ужина. Сопровождаться всё это будет двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов.
ТАСС / Сергей Карпухин