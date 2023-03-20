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20 марта, 10:52

Си Цзиньпин счёл, что визит в Москву придаст новый импульс отношениям между Китаем и РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший сегодня в Москву, заявил, что этот визит придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений, а также стратегическому взаимодействию стран. Таким мнением он поделился сразу по прибытии в РФ.

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — сказал глава КНР.

FT: Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Россию

FT: Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Россию

Ранее Лайф писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По прибытии он заявил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами. В Кремле отметили, что лидеры РФ и КНР обменяются подарками и переговорят тет-а-тет, а затем побеседуют с участием делегаций.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Суриков
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