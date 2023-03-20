Си Цзиньпин счёл, что визит в Москву придаст новый импульс отношениям между Китаем и РФ
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший сегодня в Москву, заявил, что этот визит придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений, а также стратегическому взаимодействию стран. Таким мнением он поделился сразу по прибытии в РФ.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — сказал глава КНР.
Ранее Лайф писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По прибытии он заявил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами. В Кремле отметили, что лидеры РФ и КНР обменяются подарками и переговорят тет-а-тет, а затем побеседуют с участием делегаций.
ТАСС / Сергей Савостьянов