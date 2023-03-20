Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми соседями и надёжными партнёрами

Прибывший в РФ с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. Видео © "Россия 24"

"От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Китай и Россия — добрые соседи и надёжные партнёры, связанные горами и реками", — заявил Си Цзиньпин и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приглашение посетить РФ с визитом.

Он также заметил, что в ходе переговоров с Путиным рассчитывает обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, важных региональных и международных тем и наметить план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества.