Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 10:41

Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми соседями и надёжными партнёрами

Прибывший в РФ с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. Видео © "Россия 24"

"От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Китай и Россия — добрые соседи и надёжные партнёры, связанные горами и реками", — заявил Си Цзиньпин и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приглашение посетить РФ с визитом.

Он также заметил, что в ходе переговоров с Путиным рассчитывает обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, важных региональных и международных тем и наметить план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. Его самолёт приземлился в столичном аэропорту Внуково сегодня примерно в 13:00.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Артур Белкин
  • Новости
  • Россия
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров