FT: Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Россию
Председатель Китая Си Цзиньпин может позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на источник, близко знакомый с ситуацией.
"После поездки в Москву Си может позвонить... президенту Украины Владимиру Зеленскому", — говорится в публикации.
Это будет первый прямой контакт Си Цзиньпина и Зеленского после начала российской специальной военной операции на Украине. Вместе с тем их беседа будет являться признаком ограничений, "которые Китай видит в своём союзе с РФ".
Напомним, визит Си Цзиньпина в Россию пройдёт 20–22 марта. В преддверии этого события китайский лидер и президент России написали статьи об отношениях двух стран. Статья Владимира Путина была опубликована в газете "Жэньмин жибао", а Си Цзиньпина — в "Российской газете". Как сообщили в Кремле, встреча лидеров 20 марта начнётся около 16:30 по московскому времени.
Getty Images / Kevin Frayer, © Getty Images / Peter Nicholls