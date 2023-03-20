FT: Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Россию

Председатель Китая Си Цзиньпин может позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву. Об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на источник, близко знакомый с ситуацией.

Это будет первый прямой контакт Си Цзиньпина и Зеленского после начала российской специальной военной операции на Украине. Вместе с тем их беседа будет являться признаком ограничений, "которые Китай видит в своём союзе с РФ".