Путин: Сотрудничество России и Китая способствует укреплению многополярности в мире
Взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
"В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности", — отметил Путин.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.
Обложка ©
LIFE