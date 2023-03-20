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20 марта, 14:05

Путин: Сотрудничество России и Китая способствует укреплению многополярности в мире

Взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности", — отметил Путин.

В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

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LIFE

Артур Белкин
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