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20 марта, 13:39

В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры. Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

В начале беседы Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая, а также похвалил КНР за колоссальный рывок в развитии.

"Во всём мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил президент РФ, обращаясь к китайскому коллеге.

Передел мира на кону: Си Цзиньпин в Москве

Передел мира на кону: Си Цзиньпин в Москве

Сегодня у лидеров в планах беседа один на один и неформальный обед. Основная программа запланирована на вторник, 21 марта. Ранее в Кремле раскрыли детали готовящихся переговоров. Дмитрий Песков уточнил, что так или иначе будет обсуждаться тема Украины.

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LIFE

Александра Вишнякова
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