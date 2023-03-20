Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры. Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

В начале беседы Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая, а также похвалил КНР за колоссальный рывок в развитии.

"Во всём мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил президент РФ, обращаясь к китайскому коллеге.