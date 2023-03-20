В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры. Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.
В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"
В начале беседы Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая, а также похвалил КНР за колоссальный рывок в развитии.
"Во всём мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил президент РФ, обращаясь к китайскому коллеге.
Сегодня у лидеров в планах беседа один на один и неформальный обед. Основная программа запланирована на вторник, 21 марта. Ранее в Кремле раскрыли детали готовящихся переговоров. Дмитрий Песков уточнил, что так или иначе будет обсуждаться тема Украины.
LIFE