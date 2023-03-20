Передел мира на кону: Си Цзиньпин в Москве Пекин и Москва демонстрируют решимость развивать и углублять сотрудничество вопреки недовольству Запада. 20 марта, 10:44 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Zuma

Несмотря на истерику, устроенную Западом по поводу намерения Си Цзиньпина совершить первый государственный визит после переизбрания на должность председателя КНР в Москву, переговоры лидеров Китая и России продлятся в течение трёх дней. Визит председателя КНР в Россию начинается сегодня. Пекин не признаёт американоцентричности в современном мире и будет добиваться нового многополярного мироустройства в партнёрстве с Россией.

Главное событие

Переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина проходят в закрытом режиме, конкретная повестка саммита заранее не объявлялась. Однако представители обеих сторон дали понять, что переговоры будут носить всеобъемлющий характер и коснутся практически всех сфер — от экономического, военно-технического и гуманитарного сотрудничества до координации действий на международной арене. Не случайно Владимир Путин, приглашая в конце декабря прошлого года Си Цзиньпина совершить визит в Москву, подчеркнул, что это станет главным политическим событием года.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Партнёрство

Как отметил вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг, в современных условиях трансформации мирового порядка переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина "не могут не иметь эпохального значения".

По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, на встрече будут обсуждаться вопросы военно-технического и энергетического сотрудничества. Ожидается подписание документов об основных направлениях взаимодействия двух стран до 2030 года. По сообщениям китайской стороны, будет обсуждаться и международная повестка. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, отношения КНР и России имеют большое значение и влияние, далеко выходящее за рамки двустороннего формата. По мнению ряда экспертов, на переговорах речь пойдёт о новом многополярном мироустройстве, одним из полюсов которого станет альянс России и Китая.

— Визит будет означать раздел мира (не менее того) на две большие и неравные части: одну, которая останется за США и их союзниками, и другую, которая будет состоять из разных стран и народов, но будет видеть лидерами две великие державы — Россию и Китай, — считает политолог Андрей Перла.

Сигнал Вашингтону

Сам факт того, что первый официальный визит после избрания на высший партийный и государственный посты лидер Китая совершает именно в Москву, эксперты оценивают как вызов Вшангтону. По мнению обозревателя The Hill Элен Митчел, визит Си Цзиньпина "означает вызов Соединённым Штатам и их союзникам, которые пытаются ослабить экономику Москвы с помощью сокрушительных санкций".

И если по результатам обсуждения военно-технического сотрудничества Китай и Россия открыто объявят о военной поддержке друг друга в случае угрозы одной из сторон, это будет означать окончательное формирование нового полюса силы, станет ясным сигналом Вашингтону, что в мире появился новый альянс, способный противостоять американской угрозе и действовать без оглядки на Белый дом.

Авторы Владимир Павлов