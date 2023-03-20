Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом во время встречи в Кремле
Си Цзиньпин заявил, что в Китае высоко ценят отношения с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит двусторонние отношения с Россией.
"Китайская сторона высоко ценит отношения с Россией. Они обладают исторической логикой", — заявил лидер КНР.
При этом в начале своей речи Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим другом и заметил, что всегда к нему обращается именно таким образом. Он отметил, что ему приятно посетить РФ, особенно сразу после своего переизбрания.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.
ТАСС / Сергей Карпухин