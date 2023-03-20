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20 марта, 14:24

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом во время встречи в Кремле

Си Цзиньпин заявил, что в Китае высоко ценят отношения с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит двусторонние отношения с Россией.

"Китайская сторона высоко ценит отношения с Россией. Они обладают исторической логикой", — заявил лидер КНР.

При этом в начале своей речи Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим другом и заметил, что всегда к нему обращается именно таким образом. Он отметил, что ему приятно посетить РФ, особенно сразу после своего переизбрания.

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Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин
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