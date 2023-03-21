Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали китайский мирный план по Украине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече, которая состоялась накануне и продлилась 4,5 часа, обсуждали китайский план урегулирования конфликта на Украине. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать", — отметил представитель Кремля, но подробностей не раскрыл, призвав дождаться заявлений лидеров для СМИ.
Напомним, 24 февраля 2023 года Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. В РФ сочли такую инициативу Пекина созвучной подходу самой Москвы. Ранее Владимир Путин заявил, что намерен обсудить план на встрече с Си Цзиньпином, который находится сейчас в РФ с визитом.
ТАСС / Сергей Карпухин