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21 марта, 09:59

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали китайский мирный план по Украине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече, которая состоялась накануне и продлилась 4,5 часа, обсуждали китайский план урегулирования конфликта на Украине. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать", — отметил представитель Кремля, но подробностей не раскрыл, призвав дождаться заявлений лидеров для СМИ.

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Напомним, 24 февраля 2023 года Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. В РФ сочли такую инициативу Пекина созвучной подходу самой Москвы. Ранее Владимир Путин заявил, что намерен обсудить план на встрече с Си Цзиньпином, который находится сейчас в РФ с визитом.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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