Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали китайский мирный план по Украине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече, которая состоялась накануне и продлилась 4,5 часа , обсуждали китайский план урегулирования конфликта на Украине. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать", — отметил представитель Кремля, но подробностей не раскрыл, призвав дождаться заявлений лидеров для СМИ.