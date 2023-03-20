Путин заявил, что обсудит с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине
Россия ознакомилась с предложениями Китая по урегулированию ситуации на Украине, президент РФ Владимир Путин намерен обсудить эту тему на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить это", — сказал российский лидер на встрече с китайским коллегой в Кремле.
Путин подчеркнул, что Китай исходит из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права.
Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой и прекратить боевые действия.
LIFE