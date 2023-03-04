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4 марта, 11:48

Посол счёл созвучным подходу России мирный план Китая по Украине

Посол Моргулов: Инициатива Китая по урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу РФ

Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что инициатива Китая по политическому урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу России. Об этом дипломат рассказал в ходе интервью CGTN.

"Приветствуем желание Китая внести вклад в мирное урегулирование конфликта. Внимательно изучаем положения, многие из них созвучны нашим взглядам", — говорится в телеграм-канале Посольства РФ в КНР, которое приводит тезисы интервью.

Посол отметил, что Россия разделяет принципы приверженности Уставу ООН, а также поддерживает позицию Китая о нелегитимности односторонних санкций, которые принимаются в обход Совбеза ООН.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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