Посол счёл созвучным подходу России мирный план Китая по Украине
Посол Моргулов: Инициатива Китая по урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу РФ
Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что инициатива Китая по политическому урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу России. Об этом дипломат рассказал в ходе интервью CGTN.
"Приветствуем желание Китая внести вклад в мирное урегулирование конфликта. Внимательно изучаем положения, многие из них созвучны нашим взглядам", — говорится в телеграм-канале Посольства РФ в КНР, которое приводит тезисы интервью.
Посол отметил, что Россия разделяет принципы приверженности Уставу ООН, а также поддерживает позицию Китая о нелегитимности односторонних санкций, которые принимаются в обход Совбеза ООН.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями в случае поддержки России. Он предупредил страну, что помощь Москве в специальной военной операции может обернуться для неё "серьёзной проблемой". Более того, Штаты хотят видеть Китай в рядах стран, поддерживающих Украину.
ТАСС / Валерий Шарифулин