Посол счёл созвучным подходу России мирный план Китая по Украине

Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что инициатива Китая по политическому урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу России. Об этом дипломат рассказал в ходе интервью CGTN.

"Приветствуем желание Китая внести вклад в мирное урегулирование конфликта. Внимательно изучаем положения, многие из них созвучны нашим взглядам", — говорится в телеграм-канале Посольства РФ в КНР, которое приводит тезисы интервью.

Посол отметил, что Россия разделяет принципы приверженности Уставу ООН, а также поддерживает позицию Китая о нелегитимности односторонних санкций, которые принимаются в обход Совбеза ООН.