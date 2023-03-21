На Западе рассказали, почему Зеленский боится критиковать Китай

Президент Украины Владимир Зеленский не выступает с открытой критикой Китая, потому что боится разозлить лидера КНР Си Цзиньпина и потерять торгового партнёра. Об этом пишет Politico.

"Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он играет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы № 1 — председателем Китая Си Цзиньпином", — отмечается в публикации.