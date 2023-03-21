На Западе рассказали, почему Зеленский боится критиковать Китай
Politico: Зеленский не хочет злить Си Цзиньпина, так как боится потерять инвестора
Президент Украины Владимир Зеленский не выступает с открытой критикой Китая, потому что боится разозлить лидера КНР Си Цзиньпина и потерять торгового партнёра. Об этом пишет Politico.
"Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он играет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы № 1 — председателем Китая Си Цзиньпином", — отмечается в публикации.
По словам автора материала, Зеленский опасается злить лидера Поднебесной из-за того, что тот в ответ может одобрить экспорт вооружения для российских сил.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов. Неформальная встреча лидеров двух стран в первый день визита продолжалась 4,5 часа и завершилась после 9 часов вечера по столичному времени.
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