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21 марта, 07:28

На Западе рассказали, почему Зеленский боится критиковать Китай

Politico: Зеленский не хочет злить Си Цзиньпина, так как боится потерять инвестора

Президент Украины Владимир Зеленский не выступает с открытой критикой Китая, потому что боится разозлить лидера КНР Си Цзиньпина и потерять торгового партнёра. Об этом пишет Politico.

"Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он играет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы № 1 председателем Китая Си Цзиньпином", — отмечается в публикации.

По словам автора материала, Зеленский опасается злить лидера Поднебесной из-за того, что тот в ответ может одобрить экспорт вооружения для российских сил.

Передел мира на кону: Си Цзиньпин в Москве

Передел мира на кону: Си Цзиньпин в Москве

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов. Неформальная встреча лидеров двух стран в первый день визита продолжалась 4,5 часа и завершилась после 9 часов вечера по столичному времени.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Contributor

Артур Белкин
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