Ушаков: План Китая по Украине вызывает в Москве уважение, а на Западе — раздражение

План Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы — уважение. Об этом в беседе с Лайфом заявил Юрий Ушаков — помощник президента РФ Владимира Путина.

Юрий Ушаков рассказал об отношении Москвы к плану КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине. Видео © LIFE

"На Западе [китайский мирный план по Украине] вызывает раздражение, а в Москве — вызывает уважение", — подчеркнул Ушаков.