Ушаков: План Китая по Украине вызывает в Москве уважение, а на Западе — раздражение
Помощник Путина Ушаков заявил, что план КНР по урегулированию на Украине вызывает уважение
План Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы — уважение. Об этом в беседе с Лайфом заявил Юрий Ушаков — помощник президента РФ Владимира Путина.
Юрий Ушаков рассказал об отношении Москвы к плану КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине. Видео © LIFE
"На Западе [китайский мирный план по Украине] вызывает раздражение, а в Москве — вызывает уважение", — подчеркнул Ушаков.
Помощник главы государства добавил, что инициатива Пекина обсуждалась накануне на неформальных переговорах Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Также Ушаков отметил, что вчерашняя встреча была очень обстоятельной, продолжительной и полезной для обеих сторон.
Как сообщал Лайф, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций. В России сочли такую инициативу Пекина созвучной подходу самой Москвы. А вот в ЕС план раскритиковали.
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