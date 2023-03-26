Экс-разведчик ВС США Риттер высмеял слова Кирби о мирном плане по Украине

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер посмеялся, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о мирном плане по Украине, предложенным Китаем. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский военный обратил внимание на дерзость представителя Администрации президента Штатов.

Речь идёт о заявлении Кирби, что перемирие сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава Организации Объединённых Наций. По его словам, американские власти не думают, что это в результате приведёт к справедливому и продолжительному миру, который должен предусматривать интересы Киева. Причём такое высказывание Кирби сделал ещё до визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Как отметил ведущий Эндрю Наполитано, США хватило наглости заявить об отказе от предложений ещё до того, как они могли бы прозвучать. Такое замечание и рассмешило Риттера.

"Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России ещё до начала обострения", — сказал американский военный.

Полковник отметил, что с самого начала украинского конфликта США отвергали любые возможности его мирного урегулирования. Так, например, Байден проигнорировал проект договора Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности. По словам Риттера, именно Россия стремится завершить украинский конфликт. Она ведь изначально была готова вести переговоры, а Запад оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, принуждая его отказываться от любых предложений.