Гоблин Пучков: США потратили миллиарды на вооружение Украины не ради мирных переговоров
США потратили миллиарды долларов на вооружение Украины не для того, чтобы конфликт с РФ заканчивался переговорами. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сказал публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.
"Не для того США потратили 113 миллиардов баксов, а в общей сложности уже полтриллиона вбухали, чтобы всё это завершилось мирными переговорами. Задача стоит — уничтожение Российской Федерации. Задача эта должна быть выполнена. Я ещё ни разу не увидел и не услышал, чтобы предводители Соединённых Штатов заговорили о том, что надо сесть за стол переговоров", — отметил он.
По словам Пучкова, Украина — это несамостоятельное государство, которое управляется извне. Он считает, что Западу невыгодно завершать конфликт миром, поскольку он тратит свои деньги на уничтожение РФ. Блогер убеждён, что США пойдут на переговоры только в том случае, если на фронте создастся обстановка, которая точно будет им говорить о неминуемом крахе Украины.
Ранее Дмитрий Пучков заявил о том, что США стремились втянуть Россию в конфликт с Китаем, однако вместо этого лишь сблизили страны, а теперь всячески будут пытаться развязать войну на Тайване.
ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова