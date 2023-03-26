Гоблин Пучков: США потратили миллиарды на вооружение Украины не ради мирных переговоров

США потратили миллиарды долларов на вооружение Украины не для того, чтобы конфликт с РФ заканчивался переговорами. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сказал публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

"Не для того США потратили 113 миллиардов баксов, а в общей сложности уже полтриллиона вбухали, чтобы всё это завершилось мирными переговорами. Задача стоит — уничтожение Российской Федерации. Задача эта должна быть выполнена. Я ещё ни разу не увидел и не услышал, чтобы предводители Соединённых Штатов заговорили о том, что надо сесть за стол переговоров", — отметил он.

По словам Пучкова, Украина — это несамостоятельное государство, которое управляется извне. Он считает, что Западу невыгодно завершать конфликт миром, поскольку он тратит свои деньги на уничтожение РФ. Блогер убеждён, что США пойдут на переговоры только в том случае, если на фронте создастся обстановка, которая точно будет им говорить о неминуемом крахе Украины.