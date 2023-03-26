Гоблин Пучков: США хотели рассорить РФ и Китай, но в итоге запихнули нас в объятия

США стремились втянуть Россию в конфликт с Китаем, однако вместо этого лишь сблизили страны, а теперь всячески будут пытаться уничтожить Поднебесную, пытаясь развязать войну на Тайване. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

По мнению публициста, США на протяжении тридцати лет готовили Украину к вооружённой агрессии с Россией и стремились сделать то же самое с РФ, чтобы она начала конфликт с Китаем. При этом сами американцы не намерены воевать с кем-либо, ведь это можно сделать чужими руками, а "идущие домой гробы" могут серьёзно повлиять на обстановку в стране.

"Вместо того чтобы нас с Китаем ссорить изо всех сил, они натурально запихали нас в их объятия. И вот Китай, который смотрит на Российскую Федерацию и чётко понимает, что они следующие, вот сейчас конфликт на Украине вовсю разгорается, а дальше, понятно, будет Тайвань, куда их втащат, хотят они этого или не хотят, — втащат. Точно так же, как нас втащили на Украину", — заметил Пучков.

По его мнению, Россия не хотела конфликта с Украиной, однако Штаты затащили её туда. При этом если Вашингтону удастся сделать то же самое с Китаем по отношению к Тайваню, то Москве останется лишь определиться с партнёрами, и это будут явно не США, которые попытаются всеми силами уничтожить Китай. Потому России и Поднебесной нужно дружить.

"И то, что Си Цзиньпин сначала встретился в Китае с Александром Григорьевичем Лукашенко, — это знак. Даже не звоночек, а уже в набат стучат. А то, что приехал к нам, не Владимир Владимирович к нему, а он к нам, ну, это вообще яснее уже некуда, по-моему, кто с кем собрался дружить и что дальше будет", — добавил Пучков.