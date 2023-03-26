Союз России и Китая не является военным и никоим образом не угрожает странам Запада, а сотрудничество двух стран полностью прозрачно. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Союз России и Китая не угрожает странам Запада. Видео © LIFE

"Мы ведь не создаём с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", — подчеркнул Путин.