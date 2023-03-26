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26 марта, 07:43

Путин: Союз России и Китая не угрожает странам Запада

Союз России и Китая не является военным и никоим образом не угрожает странам Запада, а сотрудничество двух стран полностью прозрачно. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Союз России и Китая не угрожает странам Запада. Видео © LIFE

"Мы ведь не создаём с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", — подчеркнул Путин.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не допускает излишней милитаризации экономики, а вот западным странам придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве.

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Артур Белкин
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