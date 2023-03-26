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26 марта, 00:36

В США назвали альянс России и Китая "способным изменить мировой порядок"

WP: США должны подготовиться к ответу на крепнущий российско-китайский альянс

США вместе с их союзниками должны подготовиться к ответу на крепнущий российско-китайский альянс, пишет газета The Washington Post. По мнению обозревателей издания, союз Москвы и Пекина может перевернуть существующий миропорядок.

"Этот растущий альянс между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками Америки способен изменить мировой порядок так же глубоко, как это сделали Соединённые Штаты полвека назад. Америка и её демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям", — пишет The Washington Post.

По версии обозревателей издания, Россия и Китай объединены общим опасением, что их окружит НАТО. Так, Россия видит в расширении этого альянса на восток экзистенциальную угрозу. Китай же полагает, что Штаты хотят создать "Индо-Тихоокеанское НАТО". Газета подчёркивает, что сейчас КНР поступает с США так же, как Америка с СССР в 1970-е годы, разыгрывая "китайскую карту" и противопоставляя КНР и Советский Союз. Сейчас же Китай разыгрывает "карту России", чтобы не дать Штатам окружить Китай, мешая ему совершать экономический и военный подъём.

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Напомним, что Си Цзиньпин находился в Москве с 20 по 22 марта. Вместе с Путиным он подписал ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества.

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ТАСС / Алексей Майшев

Анатолий Симоненко
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