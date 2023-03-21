Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнёрстве России и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Москве подписали ряд документов. Церемония прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлёвского дворца.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявления о партнёрстве и экономическом сотрудничестве. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Так, главы государства подписали Совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

"Эти два документа задают для правительств, деловых и общественных кругов наших стран ориентиры на перспективу, формируют долгосрочные цели по реализации стоящих между нашими странами схожих задач всестороннего национального развития", – подчеркнул российский лидер.

Всего Путин и Си Цзиньпин подписали 14 документов, перечень опубликован на сайте Кремля. В списке в том числе соглашение о сотрудничестве в области совместного производства телепрограмм, протокол об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, меморандум об углублении сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности.