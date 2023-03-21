Путин: Переговоры с Си Цзиньпином были успешными и прошли в тёплой атмосфере
Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились. Они длились около трёх часов: сначала прошла встреча в узком составе, затем — в расширенном. Российский лидер подчеркнул, что встреча с китайским коллегой прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере.
"Все наши переговоры — вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, узком формате и с участием делегаций — были успешными, прошли в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере", — подчеркнул Путин.
Президент РФ добавил, что находится в постоянном контакте с Си Цзиньпином, регулярно по телефону и видеосвязи обсуждает с ним вопросы, представляющие интерес, что позволяет находить решение проблем даже в самых сложных ситуациях.
Напомним, накануне прошли неформальные переговоры лидеров РФ и КНР. Они состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский президент угощал китайского коллегу. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа.