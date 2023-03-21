Московский гамбит: Что Запад боится услышать от Путина и Си Цзиньпина Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на визит Си Цзиньпина в Москву. 21 марта, 08:51 Прилёт председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

20 апреля в Россию с трёхдневным государственным визитом прибыл лидер КНР Си Цзиньпин. И западные СМИ очень пристально следят за этим визитом — ищут в нём скрытые и явные смыслы, а также пытаются понять, как российско-китайские переговоры изменят позиции Москвы и Пекина в украинском кризисе.

Так, почти все пишут о том, что визит сам по себе добавил политических очков Москве. "Визит означает, что г-н Си будет иметь сомнительную честь стать первым мировым лидером, который пожмёт руку г-ну Путину после того, как 17 марта был выдан ордер на арест российского президента в связи с депортацией украинских детей в Россию", — пишет британская The Independent. Владимир Путин "продемонстрировал свои отношения со своим самым могущественным союзником всего через несколько дней после того, как Международный суд потребовал ареста президента России за военные преступления на Украине", — указывает Reuters. Забывая, видимо, о том, что решение Международного уголовного суда (купленное Америкой и Европой за десяток миллионов долларов плюс освобождение из британской тюрьмы педофила, являющегося по совместительству братом прокурора МУС Карима Ахмад Хана) не имеет никакой юридической силы.

Другие СМИ упоминают не столько вердикт, сколько общую ситуацию, в которой оказалась Москва. "Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник для трёхдневных переговоров, что стало самой решительной демонстрацией поддержки России", — пишет The Washington Post. "Долгожданным проявлением солидарности со всё более изолированной Москвой" называет этот визит издание. Видимо, не обратившее внимание, что в тот день, когда самолёт Си приземлился в московском аэропорту, российская столица принимала ещё одно мероприятие — Международную парламентскую конференцию "Россия – Африка в многополярном мире". В ней приняли участие более 40 делегаций африканских стран — спикеры парламентов, депутаты, лидеры партий и общественные деятели со всего Чёрного континента. Там выступал Владимир Путин, и между делом сказал, что рассматривает это событие в том числе и как подготовку к ещё более масштабному событию. "Как одно из ключевых на пути подготовки предстоящего в июле в Санкт-Петербурге второго саммита "Россия – Африка", — пояснил делегатам российский лидер.

Что касается Китая, то Си Цзиньпин, по мнению западных стран, пытается за счёт визита в Москву набрать политических очков. "Китай хочет использовать Россию для улучшения своего образа как дипломатического лидера", — отмечает Vox. И определённая логика в этом есть. Пекин уже набрал много политических и имиджевых очков после того, как при его посредничестве Саудовская Аравия и Иран подписали соглашение о нормализации двусторонних отношений. И сейчас, решив один из стержневых конфликтов Ближнего Востока (ну или, по крайней мере, запустив его решение), Китай хочет выступить в роли посредника и во внутриевропейских делах. Ну и заодно сломать планы США по изоляции КНР. "Разочарованный тем, что он считает стремлением США помешать их восхождению в качестве глобальной сверхдержавы, Китай прилагает усилия по продвижению нового международного порядка, в центре которого находится Пекин", — пишет NBC News.

Однако в то же самое время он стремится сохранять баланс. "В ходе этого визита г-н Си проходит по своего рода дипломатическому канату. Он держится в стороне от вторжения г-на Путина и воздерживается от осуждения России за её действия на Украине, в то же время налаживая более тесное энергетическое партнёрство с Москвой", — пишет британская The Independent. "Си должен будет действовать осторожно во время своего визита в Москву. На кону для китайского лидера стоит вопрос о том, сможет ли он укрепить связи с партнёром, которого Китай считает крайне важным для противодействия предполагаемому доминированию США, и при этом не оттолкнуть Европу, которая всё больше настороженно относится к китайско-российским отношениям", — пишет редакция CNN по итогам первого дня визита. Как отмечает издание (и не только оно), в ходе первого дня визита товарищ Си сумел сохранить этот нейтралитет.

Запад оценил картинку саммита, в том числе и совместные фото. "Президент Владимир Путин бок о бок с влиятельным главой Китая на великолепном кремлёвском фоне или во время интимной беседы за неофициальным ужином. Двое мужчин, бросающих вызов западному влиянию. Кого не впечатляют санкции и угрозы или — как в случае с российским президентом — ордер на арест", — пишет немецкая Tagesschau.

Оценил он и детали, правда, в нужном ему ключе. Так, особого внимания удостоилось меню обеда двух лидеров, в том числе и то, что там было много рыбных блюд. "Кремль решил ограничить употребление красного мяса на обед в пользу более здорового меню, богатого омега-3. А для тех, кто был не так озабочен вопросами своего здоровья, в меню присутствовала оленина под вишнёвым соусом", — уверяет Daily Mail.

В свою очередь западные СМИ пытались преуменьшать практическое значение встречи. "Ожидайте три дня рукопожатий, улыбок, пышности в Москве, по крайней мере, на публике", — предупреждает издание Axios. А лидеры говорили о том, что теплотой там и не пахнет. "Я бы сказал, что это скорее брак по расчёту, а не по любви", — заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

И он прав. Это действительно брак по расчёту — самый эффективный брак в рамках международных отношений. Он основывается на двух китах — взаимном интересе, а также уважении и доверии к партнёру. Вере в то, что партнёр не обманет и не бросит по дороге. Разительный контраст с браком по принуждению, который США практикуют в отношениях как со своими союзниками, так и с другими странами, лишёнными суверенитета. В этом браке Вашингтон как самый настоящий жиголо получает всё (в том числе и европейские компании, которые он вытягивает из Старого света в Новый), а партнёры в лучшем случае удовлетворяются объедками со стола, а в худшем — оплачивают американские внешнеполитические и экономические счета.

Судя по всему, в последующие два дня брак по расчёту будет наполняться практическим смыслом.

Авторы Геворг Мирзаян