Почему контрнаступление ВСУ на Донбассе поставили на паузу Что пишут мировые СМИ о контрнаступлении ВСУ на Донбассе и почему эта тема может стать последней победной реляцией западных медиа. 21341 21341 Украинские солдаты работают с САУ на передовой Донбасса. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Западные СМИ готовят ВСУ к контрнаступлению с начала февраля. Бравурные прогнозы американских экспертов и журналистов, предполагавших дату атаки украинских войск не позднее второй половины февраля, не сбылись. Теперь мировые издания начинают готовить мир к проигрышу Украины (вопреки позиции Вашингтона и Брюсселя). Ведь последние замерли в ожидании заявлений китайского лидера, чей первый визит после переизбрания связан с Москвой и последующей встречей с президентом Украины.

Asia Times из-за кулис сливает итог недавней закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике. По их словам, Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада.

— России будут подконтрольны Азовское море и большая часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у Киева заканчиваются силы и вооружение, — цитирует экспертов издание Asia Times. — У США есть некоторые политические ограничения в отношении военной помощи Киеву.

Варианты Запада проиграть на поле боя России уже рассматриваются не только аналитиками и экспертами, но и европейскими политиками. О единственной попытке ВСУ начать контрнаступление в 2023 году заявил президент Чехии Петр Павел.

— Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться. И когда интерес Америки упадёт, то многие европейские страны поступят так же, — отметил глава Чехии, добавив, что "Украина начнёт контрнаступление в ближайшие месяцы".

На эскалацию конфликта ярче всего реагируют немецкие активисты. Протестуя против поставок оружия Украине, на улицы Берлина вышли сотни демонстрантов, скандируя: "Сегодня им нужны танки, завтра — истребители, а послезавтра — ваши сыновья!"

Член Европарламента от Ирландии Клэр Дейли напоминает, что в огне украинского конфликта может сгореть не только значительная часть мужского населения Украины. Намекая, что идти на поводу у США — самоубийственный путь.

— Брюссель разжигает конфликт на Украине и демонстрирует отсутствие сочувствия к людям, которые сталкиваются с результатами конфликта. Из-за позиции Запада на полях сражений выжигается целое поколение мужчин, — заявила политик.

Хотя отдельные голоса европейских политиков легко перебить потоком пропаганды, но и тут выходят ошибки. О том, что истощившийся ресурс Украины хотят восполнить польским в противостоянии с Россией, обмолвился посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. В интервью телеканалу LCI он отметил, что Варшава вступит в конфликт на Украине, если Киев не сможет защитить свой суверенитет, чем вызвал скандал и поспешную реакцию Министерства иностранных дел, которое призвало считать его слова личным мнением.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. Фото © Wikipedia / Gov.pl

Но, похоже, главным итогом независимых американских экспертов после года СВО на Украине являются по-прежнему цифры прибыли в собственный карман. Колумнисты American Thinker делают вывод, что поставка оружия на Украину позволила США экономить на его утилизации, так как срок эксплуатации этого оружия истекает. Вместо $35 млрд на утилизацию устаревшей продукции военно-промышленного комплекса Штаты получили на её продаже $76 млрд.

Авторы Дмитрий Шестопалов