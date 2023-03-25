Путин рассказал, на что был главный упор в переговорах с лидером Китая

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве главный упор был сделан на экономику. Об этом российский лидер рассказал в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".

"Мы говорили, конечно, в течение этих четырёх часов и о двусторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это", — сказал Путин.