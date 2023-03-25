Путин рассказал, на что был главный упор в переговорах с лидером Китая
Путин: Главный упор в переговорах с Си Цзиньпином был на экономику
В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве главный упор был сделан на экономику. Об этом российский лидер рассказал в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
"Мы говорили, конечно, в течение этих четырёх часов и о двусторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это", — сказал Путин.
Как рассказывал Лайф, Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом с 20 по 22 марта. В ходе поездки китайский лидер и Путин подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Кроме того, Путин также сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.