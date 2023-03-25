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25 марта, 19:07

Путин рассказал, на что был главный упор в переговорах с лидером Китая

Путин: Главный упор в переговорах с Си Цзиньпином был на экономику

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве главный упор был сделан на экономику. Об этом российский лидер рассказал в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".

"Мы говорили, конечно, в течение этих четырёх часов и о двусторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это", — сказал Путин.

О чём Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились в Кремле

О чём Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились в Кремле

Как рассказывал Лайф, Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом с 20 по 22 марта. В ходе поездки китайский лидер и Путин подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Кроме того, Путин также сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

Андрей Григорьев
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