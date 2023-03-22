О чём Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились в Кремле Эксперты и политологи — об уровнях взаимодействия, достигнутых Россией и Китаем после визита Си Цзиньпина в Москву. 22 марта, 13:22 Обложка © LIFE / Павел Баранов

По итогам российско-китайских переговоров президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделали заявления для СМИ, которые тут же были разобраны на цитаты мировыми СМИ. И если западная реакция предсказуемо увидела лишь один вектор взаимодействия Москвы и Пекина — оформление антизападного военно-политического союза, то в России и Китае оценили успешность экономических и политических связей стран.

Экономика и политика

Лидеры России и Китая отметили рост товарооборота РФ и Китая, который, вопреки санкциям 2022 года, достиг рекорда и может в дальнейшем превысить $200 млрд. Достигнута договорённость об увеличении поставок из России энергоресурсов. Если учитывать, что правительства двух стран взаимодействуют в режиме реального времени при помощи пяти межправительственных комиссий и свыше 80 специальных рабочих групп, отмечает политолог Марат Баширов, то речь идёт об обходе санкционной политики Запада.

— Сейчас в портфеле инвестиционной комиссии находится 79 проектов на 165 миллиардов долларов, и это, скорее всего, только начало. При этом многие проекты сфокусированы на высоких технологиях, то есть на том, что в условиях санкций требует развития в первую очередь. Речь, в частности, о машино- и авиастроении, космических проектах, производстве станков и инновационной продукции, — говорит Баширов.

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Уже осенью этого года состоится встреча глав Правительств России и Китая, где будет прорабатываться ход реализации договорённостей, достигнутых между президентом России и председателем КНР. Сейчас главы кабинетов обеих стран заняты планом развития сотрудничества до 2030 года, который будет утверждён в ближайшее время.

По словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, итогом встречи двух стран стала окончательная структуризация российско-китайского союза против агрессии Запада, который угрожает суверенитету и территориальной целостности наших государств.

— Россию и Китай хотят расчленить и подчинить диктату Вашингтона. В рамках возникших внешних вызовов Москва и Пекин углубляют собственное экономическое сотрудничество в сфере высоких технологий, начинается совместное производство микроэлектроники, развитие ядерного комплекса. Кроме того, подписано множество соглашений по более второстепенным направлениям. Например, сотрудничество в сфере лесозаготовок, поставок продовольствия в Китай, развития космоса, а также ряд соглашений, связанных с развитием гражданской и военной авиации. В военной сфере ещё до визита китайского лидера были достигнуты большие результаты. Идёт совместная разработка системы ПРО, использование военных аэродромов в возможных зонах конфликта, — говорит Мендкович.

Российско-китайские отношения выходят на рекордно высокий уровень за всю историю двухсторонних отношений Москвы и Пекина, отмечает политолог Алексей Мартынов.

— Кроме совместных заявлений лидеров подписано больше десятка соглашений о взаимодействии на уровне отраслей, ведомств, крупных госкорпораций. Это демонстрирует заданный вектор динамичного развития сотрудничества России и Китая на ближайшие 10–15 лет. Сделан первый практический шаг к построению многополярного мира. Несмотря на беспрецедентное давление западных стран, первый официальный визит главы КНР после переназначения состоялся, вопреки их усилиям и бессмысленным действиям. Мир становится другим, — напоминает Мартынов.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Визит Си Цзиньпина очертил контуры новой оси Пекин – Москва – Тегеран – Минск. Запад своим поведением не только сблизил Россию и Китай, но и оттолкнул от себя многих, кто если и не ориентировался на него, то предпочитал нейтралитет, комментирует политолог Дмитрий Родионов.

— Незаконные санкции, потолки цен, ордера МУС, угрозы — всё это делает Запад токсичным. Многие страны перестают вкладывать деньги в американские облигации, отказываются от доллара и американских платёжных систем. Коалиция против войны, санкций, давления, колониализма — это впервые озвученная после холодной войны альтернатива. На наших глазах формируется альянс непокорных, который станет фундаментом многополярного мира. Американцам остаётся выдвигать всё новые и новые запреты, но они уже не работают, — резюмирует Родионов.

Российская военная спецоперация на Украине

Мирный план Китая по ситуации на Украине может быть взят за основу, а пока спецоперация будет идти своим ходом. Вероятно, поэтому со стороны Британии последовал ещё один шаг к эскалации конфликта. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди подтвердила передачу Украине боеприпасов с обеднённым ураном. На эту информацию отреагировал президент Путин в контексте общения с лидером КНР.

— Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если всё это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом, — сказал президент РФ.

По словам военных экспертов, такой шаг со стороны Европы свидетельствует о том, что других снарядов у европейцев практически не осталось. А итогом бомбёжек западной коалиции в Сербии и Ираке, где применялись эти снаряды, стали смерти и динамика роста онкозаболеваний у взрослых и детей. Например, до использования ракет "Томагавк", в боевой части которых содержалось около трёх килограммов обеднённого урана, в Сербии такого количества заболеваний раком никогда не наблюдалось.

Авторы Дмитрий Шестопалов