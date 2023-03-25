Путин: Россия не допускает излишней милитаризации экономики, а вот Западу придётся

Россия не допускает излишней милитаризации экономики, а вот западным странам придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Путин заявил, что Россия не допускает излишней милитаризации экономики. Видео © LIFE

"Мы так строим свою экономику, что излишней милитаризации не допускаем, мы все свои планы в области гражданского строительства, здравоохранения, того же образования, развития инфраструктуры не сокращаем. Ничего! А им [Западу] придётся сократить", — сказал глава государства.