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25 марта, 17:30

Путин: Россия не допускает излишней милитаризации экономики, а вот Западу придётся

Россия не допускает излишней милитаризации экономики, а вот западным странам придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Путин заявил, что Россия не допускает излишней милитаризации экономики. Видео © LIFE

"Мы так строим свою экономику, что излишней милитаризации не допускаем, мы все свои планы в области гражданского строительства, здравоохранения, того же образования, развития инфраструктуры не сокращаем. Ничего! А им [Западу] придётся сократить", — сказал глава государства.

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Ранее Путин рассказал, сколько снарядов за сутки используют ВСУ. Он подчеркнул, что ВПК РФ развивается очень быстрыми темпами и сможет произвести необходимое количество боеприпасов.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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