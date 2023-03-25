Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. По словам главы государства, военно-промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами. За то время, пока "поджигатели конфликта" будут поставлять Киеву боеприпасы, РФ произведёт их в три раза больше, подчеркнул президент.