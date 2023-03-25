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Регион
Опубликовано 25 марта 2023, 17:22

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. По словам главы государства, военно-промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами. За то время, пока "поджигатели конфликта" будут поставлять Киеву боеприпасы, РФ произведёт их в три раза больше, подчеркнул президент.

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт. Видео © LIFE

"Беспокоит это только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт", — заключил Путин.

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Ранее Путин пообещал, что Россия за год произведёт более 1600 танков. Об этом он также сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Александр Юнашев
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