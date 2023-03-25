Путин пообещал, что Россия за год произведёт более 1600 танков
Российская оборонка развивается быстрыми темпами и произведёт в три раза больше боеприпасов, чем Запад может поставить Украине. Кроме того, за год РФ произведёт более 1,6 тысячи танков, а общее количество этих боевых машин больше чем втрое будет превышать число такой техники у ВСУ. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Мы произведём новых и имеющихся танков свыше 1600. А общее количество российских танков более чем в три раза будет превышать количество танков ВСУ. Я уже не говорю про авиацию", — отметил российский лидер.
А ранее британские СМИ узнали, что к концу апреля Киев сможет получить от стран Запада лишь 50 танков вместо обещанных трёхсот двадцати. По словам военных экспертов, данный факт вызывает серьёзные опасения в Киеве, так как такого количества бронетехники будет недостаточно, чтобы повлиять на ход боевых действий.
ТАСС / Донат Сорокин