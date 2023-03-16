Танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку разведчиков ВСУ
Минобороны: Танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку ВСУ под Красным Лиманом
В Донбассе российские танки Т-90М "Прорыв" были задействованы, чтобы сорвать попытку вылазки разведывательной группы Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин.
По его словам, разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ была выявлена на Краснолиманском направлении с помощью беспилотников. Целью лазутчиков было доразведать позиции российских войск.
"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понёс потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи", — приводит ТАСС слова Аверина.
Танк Т-90М "Прорыв" создан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. У него 125-миллиметровая пушка, которая позволяет применять новые боеприпасы и управляемые ракеты. А на броне специальное покрытие, защищающее от скольжения. Такое используется на новейшем Т-14 "Армата". Первые такие боевые машины поступили в войска в 2020 году.
Как рассказывал Лайф, в начале этого года "Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины в адрес Минобороны РФ.
Минобороны РФ