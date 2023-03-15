Гоблин Пучков — о расходах Запада на Украину: Полтриллиона коту под хвост слито

Публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков прокомментировал тему банковского кризиса в США и раскритиковал устройство американской экономики.

"Это же так у них устроено ловко — под все эти сказки об этом великолепном устройстве западной экономики, рыночной и так далее. Владимир Владимирович не просто так, наверное, сказал, что капитализм себя изжил. Тут, конечно, как-то сложно понять, чего мы 30 лет туда изо всех сил стремились, а теперь "вдруг" оказалось, что там вот так нехорошо, а вот эти граждане ничем не управляют. Мне кажется, что оно всё в кучу привязано", — сказал Гоблин в эфире радио "Комсомольская правда".

Блогер добавил, что только США "влили" в Украину 113 миллиардов долларов, а общие расходы Запада на поддержку Киева исчисляются 500 миллиардами. При этом, подчеркнул Пучков, эти деньги были "слиты коту под хвост".