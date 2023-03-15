Гоблин Пучков — о расходах Запада на Украину: Полтриллиона коту под хвост слито
Публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков прокомментировал тему банковского кризиса в США и раскритиковал устройство американской экономики.
"Это же так у них устроено ловко — под все эти сказки об этом великолепном устройстве западной экономики, рыночной и так далее. Владимир Владимирович не просто так, наверное, сказал, что капитализм себя изжил. Тут, конечно, как-то сложно понять, чего мы 30 лет туда изо всех сил стремились, а теперь "вдруг" оказалось, что там вот так нехорошо, а вот эти граждане ничем не управляют. Мне кажется, что оно всё в кучу привязано", — сказал Гоблин в эфире радио "Комсомольская правда".
Блогер добавил, что только США "влили" в Украину 113 миллиардов долларов, а общие расходы Запада на поддержку Киева исчисляются 500 миллиардами. При этом, подчеркнул Пучков, эти деньги были "слиты коту под хвост".
"На боевые действия и на поддержку нацистов. А это что? Это в какое-то производство вкладывается, в обеспечение чего-то? Да нет, никуда, надувают какие-то странные пузыри, нам непонятные абсолютно. Потом печатают деньги, а потом весь мир за это расплачивается. Здорово придумано. Вот им хорошо, а всем остальным плохо. Отличное устройство. Ломать всё надо к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Но, как я гляжу, оно успешно ломается само. С чем их только поздравить можно", — отметил публицист.
Напомним, ранее в США закрылись сразу два крупнейших банка — Silicon Valley и Signature Bank. Издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса, а экс-президент страны Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.
VK / Дмитрий Пучков