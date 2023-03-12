Байдену назвали единственный способ спасти США от новой катастрофы
Axios предупредил Администрацию президента США об угрозе кризиса банковской системы
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker
Администрации президента США Джо Байдена следует приготовиться к скорому кризису банковской системы, предупреждает американское издание Axios 12 марта.
Аналитики заявили, что, если правительство США не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank (SVB) до того, как 13 марта откроются отделения, оно столкнётся с катастрофическим кризисом. В качестве аргумента они приводят сведения из Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC). Согласно последним, регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, отметили в Axios.
Авторы статьи напомнили, что SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги. Из-за банкротства банка многие основатели стартапов опасаются, что им придётся увольнять работников, если хранившиеся там средства будут заморожены или потеряны.
Ранее стало известно, что калифорнийский Департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года.