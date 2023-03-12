Байдену назвали единственный способ спасти США от новой катастрофы

Аналитики заявили, что, если правительство США не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank (SVB) до того, как 13 марта откроются отделения, оно столкнётся с катастрофическим кризисом. В качестве аргумента они приводят сведения из Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC). Согласно последним, регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, отметили в Axios.