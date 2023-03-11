В США впервые после кризиса 2008 года обанкротился крупный банк

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й по величине в стране. Об этом сказано в сообщении регулятора. Закрытие такой крупной финансовой организации произошло впервые после финансового кризиса 2008 года.

"Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим", — отмечается в сообщении.

Все застрахованные депозиты из SVB были переведены в Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Предполагается, что вкладчики получат доступ к депозитам не позднее 13 марта. Крах банка произошёл за два дня. 8 марта акции финорганизации упали на 60%, а уже 10-го числа после оттока клиентов был назначен конкурсный управляющий.