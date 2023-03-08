Швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов

Крупнейшие банки Швейцарии сообщили, что состоятельные клиенты из Китая стали бояться хранить деньги в этой стране из-за санкций против России. Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.

Член совета директоров одного из кредитных учреждений отметил, что решение Берна отказаться от политики нейтралитета напугало многих. По его словам, сотни людей, которые хотели открыть счета в Швейцарии, поменяли планы. Многие банкиры выразили опасения из-за такой ситуации, подчеркнув, что она может негативно повлиять на развитие бизнеса.