Швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов
Financial Times: Китайцы боятся хранить деньги в банках Швейцарии из-за санкций против РФ
Крупнейшие банки Швейцарии сообщили, что состоятельные клиенты из Китая стали бояться хранить деньги в этой стране из-за санкций против России. Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.
Член совета директоров одного из кредитных учреждений отметил, что решение Берна отказаться от политики нейтралитета напугало многих. По его словам, сотни людей, которые хотели открыть счета в Швейцарии, поменяли планы. Многие банкиры выразили опасения из-за такой ситуации, подчеркнув, что она может негативно повлиять на развитие бизнеса.
По мнению аналитиков, клиенты из азиатских стран составляют весомую часть прибыли банковского сектора Швейцарии. По данным СМИ, на его долю приходится десять процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Один из директоров банка заявил, что в Берне очень быстро ополчились против россиян. По его мнению, стоит чётко определить, в какие дела Швейцария вмешивается, а в какие — нет.
Ранее Лайф писал, что Швейцария заблокировала российские активы на 8,1 миллиарда долларов. Кроме того, эта страна присоединилась к установленному ЕС потолку цен на нефть из РФ.
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