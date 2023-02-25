Захарова: Швейцария не может претендовать на роль посредника по Украине

После присоединения к антироссийским санкциям Швейцария не может претендовать на роль посредника в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высказывание министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о секретных переговорах по Украине в Женеве, российский дипломат напомнила, что указом от 30 сентября 2022 года президент Незалежной Владимир Зеленский законодательно запретил проводить соответствующие обсуждения с руководством РФ.

"Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД России.