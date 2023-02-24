"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 03:10

Мединский ответил на слухи о "секретных переговорах" по Украине

Мединский заявил, что Россия не ведёт никаких переговоров по Украине

Россия не ведёт ни с кем и никаких переговоров по Украине. Об этом, комментируя высказывания из Швейцарии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн якобы принимает в Женеве секретные переговоры по украинскому конфликту — и они не на самом высоком уровне.

"Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут", — сказал Мединский РИА "Новости".

Шольц заявил о готовности говорить с Путиным "снова и снова"

Шольц заявил о готовности говорить с Путиным "снова и снова"

Как писал ранее Лайф, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США. Он добавил, что Москва готова к поиску серьёзного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса.

Обложка ©

kremlin.ru

Арина Родионова
  • Новости
  • Украина
  • швейцария
  • Владимир Мединский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров