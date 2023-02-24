Мединский ответил на слухи о "секретных переговорах" по Украине
Мединский заявил, что Россия не ведёт никаких переговоров по Украине
Россия не ведёт ни с кем и никаких переговоров по Украине. Об этом, комментируя высказывания из Швейцарии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн якобы принимает в Женеве секретные переговоры по украинскому конфликту — и они не на самом высоком уровне.
"Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут", — сказал Мединский РИА "Новости".
Как писал ранее Лайф, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США. Он добавил, что Москва готова к поиску серьёзного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса.