Шольц заявил о готовности говорить с Путиным "снова и снова"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу. Вместе с тем, по мнению главы Правительства ФРГ, "сначала должен наступить момент", который "откроет перспективу мира".

"Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что всё не так, как он это представляет", — сказал Шольц.

Он выразил надежду на то, что когда-нибудь мирные переговоры по Украине станут возможны, а их результаты будут "приемлемы, правильны для украинцев".