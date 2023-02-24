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23 февраля, 22:56

Шольц заявил о готовности говорить с Путиным "снова и снова"

<p>Встреча Владимира Путина и Олафа Шольца в середине февраля 2022 года. Фото © kremlin.ru</p>

Встреча Владимира Путина и Олафа Шольца в середине февраля 2022 года. Фото © kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу. Вместе с тем, по мнению главы Правительства ФРГ, "сначала должен наступить момент", который "откроет перспективу мира".

"Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что всё не так, как он это представляет", — сказал Шольц.

Он выразил надежду на то, что когда-нибудь мирные переговоры по Украине станут возможны, а их результаты будут "приемлемы, правильны для украинцев".

Шольц вспомнил о Путине посреди видеообращения к французам

Шольц вспомнил о Путине посреди видеообращения к французам

Отметим, что канцлер ФРГ уже высказывался в таком ключе. Так, Шольц называл важными телефонные переговоры с Путиным. Он также рассказывал о темах прошлых переговоров с российским лидером.

Андрей Григорьев
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