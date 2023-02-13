В Швейцарии раскрыли, сколько там заблокировали российских активов

Швейцарские власти в качестве новых санкций против России заблокировали российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Берчи, комментируя новость, опубликованную Sonntags Zeitung.

Ранее издание писало, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил более 19 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам РФ, что составляет около трети всех активов россиян в стране.

"По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов. — Прим. Лайфа)", — отметила Берчи в беседе с РИА "Новости".

Она заявила, что Credit Suisse якобы имел право также заблокировать другие активы РФ, на которые наложили ограничения иные государства.