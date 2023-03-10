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9 марта, 23:57

Половина жителей Земли перестала верить в доллар

Опрос Gallup: Каждый второй житель Земли не верит в лидерство доллара в будущем

Порядка половины жителей планеты — 47% — уверены, что в предстоящие 25 лет доллар перестанет быть главной мировой валютой. Такие результаты показали исследования, проведённые Gallup International. А вот треть респондентов убеждены, что такого не произойдёт.

Как сообщает РБК, выяснилось, что большинство сомневающихся в будущем лидерстве доллара проживают в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. В самих Штатах большинство опрошенных (51%) ожидают, что доллар будет вытеснен с пьедестала мировых валют. В России больше всего таковых в возрасте 35-44 лет.

Украина может лишить доллар статуса мировой валюты

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Ранее аналитик заявил о начале передела финансового мира. За последний год структура мировой экономики серьёзно трансформировалась из-за санкций против РФ, изменения цен на энергоносители и роста инфляции.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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