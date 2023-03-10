Половина жителей Земли перестала верить в доллар

Порядка половины жителей планеты — 47% — уверены, что в предстоящие 25 лет доллар перестанет быть главной мировой валютой. Такие результаты показали исследования, проведённые Gallup International. А вот треть респондентов убеждены, что такого не произойдёт.

Как сообщает РБК, выяснилось, что большинство сомневающихся в будущем лидерстве доллара проживают в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. В самих Штатах большинство опрошенных (51%) ожидают, что доллар будет вытеснен с пьедестала мировых валют. В России больше всего таковых в возрасте 35-44 лет.