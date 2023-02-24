"Надо готовиться к сюрпризам": Аналитик заявил о начале передела финансового мира

За последний год структура мировой экономики серьёзно трансформировалась из-за санкций против РФ, изменения цен на энергоносители и роста инфляции. При этом слабым местом оказалась Европа, которая находится лишь в начале больших финансовых проблем. Об этом РИА ФАН рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

"Все помнят финансовый кризис 2008–2009 годов. Тогда банк Lehman Brothers со 158-летней историей рухнул за несколько дней. Господин Обама оказался очень удачливым президентом. Он буквально "залил" глобальные рынки деньгами, успешно справился с кризисом, не вызывав инфляционного шока. Вполне вероятно, что на очереди аналогичная европейская история, которая будет иметь трагические последствия, в том числе для главного достижения европейской интеграции — единой европейской валюты", — заявил эксперт.

Сейчас в экономических центрах обсуждают ситуацию вокруг банка Credit Suisse, закрытие которого может спровоцировать кризис по всей Европе, рост спроса на доллар и облигации США, что, возможно, приведёт к оттоку капитала из стран Старого Света. На этом фоне могут усилиться разговоры о вероятном выходе из еврозоны таких стран, как Франция, Испания и Италия. Показательна и история с замороженными российскими активами, большую часть которых не могут найти. По мнению Разуваева, причиной тому является нежелание США и Европы раскрывать о них информацию и делать "подарок" Украине.

"В любом случае передел финансового мира начался. И всем нам надо быть готовыми к не всегда приятным сюрпризам. На первый взгляд, новый финансовый шторм России не очень страшен. Москва отрезана от глобальных финансов. Однако, как в случае с 2008 годом, есть высокий риск рецессии и падения цен на энергоносители", — подытожил аналитик.