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23 февраля, 02:56

Премьер Венгрии Орбан обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики Европы

Экономика Европы за последний год ослабла по причине того, что Брюссель постоянно отстаивал интересы администрации президента США Джо Байдена, а не Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании с депутатами парламента от альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" (ХДНП).

"По оценке премьер-министра, Европа за последний год ослабла, потому что администрация Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам", пишет газета Magyar Nemzet.

Целились в Россию — попали в Европу: Орбан указал на последствия санкций для самого ЕС

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Орбан обратил внимание и на ослабевающую военную мощь Европы, ведь украинский конфликт сократил запасы армий европейских стран, а их замещением "не озаботились". Всего за год Европа потеряла независимость, а также экономическую и военную мощь, указал венгерский премьер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против эскалации конфликта на Украине сегодня в Европе выступают только Венгрия и Ватикан. Другие страны, по его мнению, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь".

Обложка ©

Flickr / European Parliament

Юлия Коновалова
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