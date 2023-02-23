Премьер Венгрии Орбан обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики Европы

Экономика Европы за последний год ослабла по причине того, что Брюссель постоянно отстаивал интересы администрации президента США Джо Байдена, а не Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании с депутатами парламента от альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" (ХДНП).

"По оценке премьер-министра, Европа за последний год ослабла, потому что администрация Байдена без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским интересам", — пишет газета Magyar Nemzet.

Орбан обратил внимание и на ослабевающую военную мощь Европы, ведь украинский конфликт сократил запасы армий европейских стран, а их замещением "не озаботились". Всего за год Европа потеряла независимость, а также экономическую и военную мощь, указал венгерский премьер.