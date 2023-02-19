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19 февраля, 20:47

Целились в Россию — попали в Европу: Орбан указал на последствия санкций для самого ЕС

Орбан посоветовал Евросоюзу воевать не с Россией, а с инфляцией

Евросоюз должен начать бороться с инфляцией, перестав вводить новые санкции, так как последние, хоть и нацелены против РФ, наносят ущерб самой Европе. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если Брюссель в любом случае хочет воевать, то ему надо бы бороться против инфляции. Он этого не делает. Санкции — это оружие военной политики Брюсселя. Целились в Россию, а попали в Европу", — высказался Орбан в "Фейсбуке"*.

Он подчеркнул, что брюссельские санкции спровоцировали болезнь, называющуюся "санкционной инфляцией". Первоначально предполагалось, что эти меры должны завершить украинский конфликт, не затрагивая при этом российскую энергетику. Также он напомнил, что в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электричество. Таким образом, когда повышаются цены на одно — увеличиваются и на другое.

Орбан также добавил, что в его стране не только принимаются меры для борьбы с инфляцией, но и действуют соцпрограммы для защиты предприятий и семей.

Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Ранее стало известно, что очередные санкции США против России могут коснуться энергетического сектора, а также военно-промышленного комплекса.

* Соцсеть Facebook заблокирована в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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miniszterelnok.hu

Анатолий Симоненко
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