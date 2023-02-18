Орбан назвал две европейские страны, оставшиеся в "лагере мира" по Украине

Против эскалации конфликта на Украине сегодня в Европе выступают только Венгрия и Ватикан, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Другие страны, по его мнению, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". В качестве примера венгерский лидер привёл Германию.

"Нас [в "лагере мира"] осталось двое: Венгрия и Ватикан. На компанию жаловаться не приходится, но считаться с серьёзными последствиями надо. Нам предстоит столкнуться с тем, что война будет становиться всё более дикой и жестокой, поэтому надо хорошо подготовиться к тому, что тон в отношении нас также будет становиться всё более жёстким и беспощадным: провокации, угрозы и шантаж", — сказал Орбан в своём выступлении, посвящённом итогам 2022 года.

Как заявил политик, обещать, что Будапешту станет легко под этим давлением, он не может, но обещает, что Венгрия будет стоять на своём. Он напомнил, что ещё год назад в "лагере мира" они не были одни. Там были и немцы, которые тогда ещё не поставляли Украине оружие, только каски. А через несколько недель танки "Леопард" будут маршировать по земле Украины на восток, в сторону границы с Россией. "Может, и старые карты сохранились, — добавил он. — Немцы развернулись вместе с другими, а остальные развернулись вместе с немцами, так распался "мирный лагерь".

"Едва ли можно поверить, что немцы развернулись по собственной воле. Сегодня они ведут себя так, как будто так было всегда. Современная немецкая школа — это когда не просто переходят на другую сторону, а открыто заявляют, что сразу выпрыгнут вперёд. Основательные люди если что-то и делают, то серьёзно", — отметил Орбан.