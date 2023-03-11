Илон Маск задумался о покупке обанкротившегося банка Silicon Valley

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раздумывает о приобретении Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после последнего финансового кризиса. Идею купить SVB и сделать его электронным банком подкинул ему один из читателей в Twitter.

"Я открыт для этой идеи", — ответил Маск на комментарий юзера.