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11 марта, 16:59

Илон Маск задумался о покупке обанкротившегося банка Silicon Valley

<p>Илон Маск. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_-_The_Summit_2013.jpg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Elon_Musk_-_The_Summit_2013.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Илон Маск. Обложка © Wikipedia

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раздумывает о приобретении Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после последнего финансового кризиса. Идею купить SVB и сделать его электронным банком подкинул ему один из читателей в Twitter.

"Я открыт для этой идеи", — ответил Маск на комментарий юзера.

Ранее сегодня стало известно, что калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года.

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Андрей Бражников
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