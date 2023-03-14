В Кремле оценили влияние банковского кризиса в США на Россию

Развернувшийся банковский кризис в США не окажет влияния на Россию. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что отечественные банки, конечно же, имеют определённые связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но сейчас в большей своей части регуляторы находятся под незаконными санкциями Запада.