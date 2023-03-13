В Нью-Йорке закрыли Signature Bank из-за системных рисков

Власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Об этом сказано в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.

"Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата", — сказано в документе, посвящённом банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank.