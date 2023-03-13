В Нью-Йорке закрыли Signature Bank из-за системных рисков
Власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Об этом сказано в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.
"Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата", — сказано в документе, посвящённом банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank.
Все вкладчики нью-йоркской финансовой организации получат доступ к своим вкладам.
Ранее Лайф писал о банкротстве Silicon Valley Bank — 16-го по величине банка в США. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после кризиса 2008 года. Бизнесмен Илон Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе кризиса банковской системы.
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